Lenovo заявил о рекордной прибыли в первом квартале 2020-21 фингода

Чистая прибыль китайского производителя компьютерной техники Lenovo, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала 2020-2021 финансового года (завершился 30 июня) составила 466 миллионов долларов, в 2,2 раза превысив показатель годичной давности, говорится в отчетности компании.

"За три месяца, закончившихся 30 июня 2021 года группа Lenovo достигла рекордных показателей по всем трем направлениям бизнеса. Прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла рекордного уровня", — говорится в сообщении.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 3,53 доллара против 1,76 доллара за три месяца годом ранее. Выручка Lenovo в годовом выражении при этом выросла на 27% — до 16,929 миллиарда долларов.

"Говоря о перспективах, компания видит сохраняющиеся возможности для устойчивого роста и повышения прибыльности своего бизнеса в таких областях, как вертикальные решения, инфраструктурные решения, ПК премиум-класса и смежные устройства, не относящиеся к ПК, такие как планшеты, смартфоны, встроенные вычисления и другие интеллектуальные устройства", — отмечает компания.

Акции компании на торгах в Гонконге дорожают почти на на 7%.

Lenovo Group Ltd. была основана в Пекине в 1984 году. Компания специализируется на производстве ПК, телефонов, серверов, рабочих станций, планшетов и иной потребительской техники.