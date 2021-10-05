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05.10.2021

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали исследователи климата Земли и флуктуаций в системах

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали исследователи климата Земли и флуктуаций в системах

Сразу трое ученых стали лауреатами Нобелевской премии 2021 года в области физики: Сюкуро Манабе и Клаус Хассельманн - за физическое моделирование климата Земли, а Джорджо Паризи.

Сразу трое ученых стали лауреатами Нобелевской премии 2021 года в области физики: Сюкуро Манабе и Клаус Хассельманн - за физическое моделирование климата Земли, а Джорджо Паризи - "за открытие того, как беспорядок и флуктуации взаимодействуют в физических системах от атомных до планетарных масштабов", сообщила во вторник Шведская королевская академия наук.

Размер премии составляет 10 миллионов шведских крон ($1,15 миллиона). Половину премии этого года разделят Манабе и Хассельманн, вторую половину получит Паризи.

В понедельник Нобелевская премия 2021 года в области физиологии и медицины была присуждена Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну за открытие рецепторов температуры и осязания.

Премия получила название в честь изобретателя динамита Альфреда Нобеля и впервые была вручена в 1901 году в соответствии с его завещанием за достижения в области науки, литературы и миротворчества.

Фото: new-science.ru

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