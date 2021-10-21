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Вчера, в 2:38

"Лаборатория Касперского" создала комплекс по борьбе с дронами

"Лаборатория Касперского" создала комплекс по борьбе с дронами

Известный отечественный производитель систем компьютерной защиты компания "Лаборатория Касперского" создала систему обнаружения и борьбы с дронами Kaspersky Antidrone.

Известный отечественный производитель систем компьютерной защиты компания "Лаборатория Касперского" создала систему обнаружения и борьбы с дронами Kaspersky Antidrone. Об этом рассказал ТАСС разработчик системы Владимир Туров на международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2021".

"В систему входит радарное обнаружение, радиочастотное обнаружение и визуальное опознавание с использованием нейронной сети", - рассказал он. "Возможна также установка модулей нейтрализации для подавления дронов", - отметил разработчик.

По его словам, в 2021 году начались активные продажи серийного продукта. Как уточнили Туров, больше всего заказов поступает от аэропортов, а также от организаторов крупных массовых мероприятий и стадионов.

В 2020 году генеральный директор компании Евгений Касперский заявлял, что "Лаборатория Касперского" работает над системой "Антидрон", позволяющей обнаруживать дроны, подлетающие к любому объекту.

Фото: TASS

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