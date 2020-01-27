Алматы
  1. Главная
  2. Новости
  3. Квота приема оралманов в 2020 установлена в количестве более 1,3 тыс. человек
Министерство труда и социальной защиты населения РК
Министерство труда и социальной защиты населения РК
Сегодня, в 16:02

Квота приема оралманов в 2020 установлена в количестве более 1,3 тыс. человек

Постановлением Правительства РК региональная квота приема оралманов в 2020 году установлена в количестве 1 378 человек.

Целью принятия указанного постановления является оптимальное расселение оралманов в регионах, определяемых Правительством РК. В 2020 году квота распределена следующим образом: по Павлодарской области – 500 человек, Костанайской – 350, Акмолинской – 258, Восточно-Казахстанской – 150, Северо-Казахстанской – 120.

Лицам, включенным в региональную квоту приема оралманов, будет оказана поддержка в рамках реализации Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек», в виде предоставления субсидий: на переезд – единовременная выплата каждому члену семьи по 35 МРП (84,2 тыс. тенге); для покрытия расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в течение 12 месяцев от 15 до 30 МРП (от 36,1 до 72,2 тыс. тенге) на семью.

Как сообщалось ранее, в 2019 году Правительством РК была утверждена региональная квота приема оралманов в количестве 2 031 человек, которая была распределена следующим образом: по Костанайской – 815, Павлодарской – 550, Акмолинской – 306, Восточно-Казахстанской – 250, Северо-Казахстанской области – 110 человек.

Всего в 2019 году на историческую родину вернулись и получили статус оралмана 17 661 этнический казах или 9 993 семьи.

Напомним, с 1991 года по 1 января 2020 года на историческую родину вернулись и получили статус оралмана 313 256 семей или 1 057 280 этнических казахов.

Другие новости по темам:
КазахстанПравительство РК
Министерство труда и социальной защиты населения РК
Министерство труда и социальной защиты населения РК
Квота приема оралманов в 2020 установлена в количестве более 1,3 тыс. человек
Квота приема оралманов в 2020 установлена в количестве более 1,3 тыс. человек
Постановлением Правительства РК региональная квота приема оралманов в 2020 году установлена в количестве 1 378 человек.
Сегодня, в 16:02
ЕБРР инвестировал в Казахстан $761 млн в прошлом году
ЕБРР инвестировал в Казахстан $761 млн в прошлом году
Новые инвестиции Европейского банка реконструкции и развития в Казахстан в рамках 29 проектов в частном и государственном секторах составили 761 млн долларов.
Сегодня, в 15:58
«Мы все испортили»: Уоррен Баффетт признался, что все испортил, не инвестируя в Google
«Мы все испортили»: Уоррен Баффетт признался, что все испортил, не инвестируя в Google
Уоррен Баффет рассматривал возможность инвестирования в Google, но решил не делать этого.
Сегодня, в 15:51
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения