Квартальная выручка Zoom превысила $1 млрд

Zoom Video Communications Inc в понедельник отчиталась о квартальной выручке, впервые превысившей $1 миллиард, однако сигнализировала о замедлении роста показателя в третьем квартале, после чего её акции резко упали.

Прибыль компании за квартал, завершившийся 31 июля, составила $1,04 на акцию, выручка - $1,02 миллиарда. Оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Между тем в третьем финансовом квартале Zoom ожидает получить выручку в диапазоне от $1,015 до $1,020 миллиарда, что предполагает подъем показателя примерно на 31,2% в годовом исчислении, тогда как на протяжении 2020 года выручка демонстрировала многократный рост.

Компания ожидает, что её скорректированная прибыль в текущем квартале составит $1,07-1,08 на акцию при прогнозе аналитиков в $1,09 на акцию.

Цена бумаг Zoom на внебиржевых торгах упала на 12,2%.

Фото: vedomosti.ru