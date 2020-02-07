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Сегодня, в 7:53

Квартальная выручка Twitter впервые превысила $1 млрд

Монетизируемая аудитория соцсети выросла на 21% и достигла 152 млн активных пользователей в день.

  • Квартальная выручка Twitter впервые превысила $1 млрд, пишет TechCrunch. В четвёртом квартале 2019 года она составила $1,01 млрд.
  • Однако чистая прибыль снизилась с $255 млн в четвёртом квартале 2018 года до $119 млн за аналогичный период 2019 года. Прибыль на акцию упала с $0,33 до $0,15. Аналитики ожидали выручку в среднем на уровне $997 млн с прибыль на акцию $0,29, пишет TechCrunch.
  • Монетизируемая аудитория соцсети выросла на 21% и достигла 152 млн активных пользователей в день. Компания объяснила рост обновлением алгоритмов: теперь пользователи видят в своей ленте более подходящий контент.
  • После публикации отчётности акции компании к 18:45 мск выросли на 16,33% и стоили $38,82. Рыночная капитализация соцсети 6 февраля 2020 года выросла на $5 млрд и достигла $30 млрд.

 

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