Квартальная выручка Microsoft составила $45,3 млрд

Выручка американской корпорации Microsoft за квартал, закончившийся 30 сентября, достигла $45,3 млрд, увеличившись на 22% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Соответствующие данные приводятся во вторник на сайте компании.

Операционная прибыль Microsoft за указанный срок составила $20,2 млрд, увеличившись на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Чистая прибыль достигла $20,5 млрд, она выросла на 48% в годовом исчислении. Как отмечает телекомпания CNBC, финансовые показатели компании по всем пунктам превысили ожидания экспертов.

Главный исполнительный директор корпорации Сатья Наделла подчеркнул, что во многом финансовые успехи Microsoft вызваны большим спросом на сервисы в сфере облачных технологий. По его словам, корпорация предоставляет "полный спектр платформ и инструментов, которые необходимы организациям для работы в этот переходный период".

Фото: rbc.ru