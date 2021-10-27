  1. Главная
  2. Новости
В среду, в 3:42

Квартальная выручка Microsoft составила $45,3 млрд

Квартальная выручка Microsoft составила $45,3 млрд

Выручка американской корпорации Microsoft за квартал, закончившийся 30 сентября, достигла $45,3 млрд.

Выручка американской корпорации Microsoft за квартал, закончившийся 30 сентября, достигла $45,3 млрд, увеличившись на 22% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Соответствующие данные приводятся во вторник на сайте компании.

Операционная прибыль Microsoft за указанный срок составила $20,2 млрд, увеличившись на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Чистая прибыль достигла $20,5 млрд, она выросла на 48% в годовом исчислении. Как отмечает телекомпания CNBC, финансовые показатели компании по всем пунктам превысили ожидания экспертов.

Главный исполнительный директор корпорации Сатья Наделла подчеркнул, что во многом финансовые успехи Microsoft вызваны большим спросом на сервисы в сфере облачных технологий. По его словам, корпорация предоставляет "полный спектр платформ и инструментов, которые необходимы организациям для работы в этот переходный период".

Фото: rbc.ru

Поделиться
Самые богатые компанииМировые новостиMicrosoft
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
23.10.2021Как рассчитывается кредитная нагрузка и как ее уменьшить
20.10.2021Банк ЦентрКредит предлагает ипотеку без ограничений
20.10.2021Обзор: кредиты наличными без залога в Казахстане на октябрь 2021 года. Ставки и условия
19.10.2021Обзор ипотеки в Казахстане на октябрь 2021 года. Ставки и условия
Новостная лента
Все новости