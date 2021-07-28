Квартальная выручка Alphabet выросла на 62% до $61,9 млрд, а прибыль увеличилась в три раза

Alphabet, материнская компания Google, сообщила о росте выручки во втором квартале 2021 года на фоне «повышенной активности пользователей в интернете и роста расходов рекламодателей».

Выручка составила $61,88 млрд, во втором квартале 2020 года — $38,29 млрд. Чистая прибыль во втором квартале 2021 года выросла в три раза год к году — с $6,36 млрд до $19,36 млрд.

Выручка от рекламы на YouTube выросла с $3,81 млрд во втором квартале 2020 года до $7,01 млрд за тот же период 2021 года.

Выручка от облачного бизнеса — $4,62 млрд против $3,01 млрд в 2020 году.

Выручка от продуктов несвязанных с рекламой выросла с $5,12 млрд до $6,62 за квартал.

В январе 2021 года компания продлила срок полезного использования серверов с трех до четырех лет и определенного сетевого оборудования — с трех до пяти лет. После этого расходы на амортизацию сократились на $721 млн и $1,6 млрд соответсвенно.