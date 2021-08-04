Квартальная выручка Alibaba составила $31,87 млрд

Alibaba опубликовала отчет о финансовых результатах за второй квартал 2021 года, завершившийся 30 июня.

Выручка онлайн-ритейлера достигла ¥205,74 млрд ($31,87 млрд), поднявшись на 34% год к году. Чистая прибыль составила ¥45,1 млрд ($7 млрд). Скорректированная прибыль на американскую депозитарную акцию (ADS) составила ¥16,6 ($2,57), показав рост на 12% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Также компания объявила об увеличении объема программы выкупа акций на $5 млрд — с $10 млрд до $15 млрд.

Акции Alibaba выросли на 2,26% до $203,3 на фоне выхода отчета.

Фото: hbr-russia.ru