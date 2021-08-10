Квартальная прибыль SoftBank упала на 39%

Японская телекоммуникационная и инвестиционная компания SoftBank Group Corp во вторник отчиталась о падении прибыли за первый финансовый квартал, даже несмотря на хорошую доходность фонда Vision Fund.

Чистая прибыль в апреле-июне составила 762 миллиарда иен ($6,9 миллиарда) по сравнению с 1,3 триллиона иен за аналогичный период годом ранее.

Прибыль Vision Fund в минувшем квартале составила 236 миллиардов иен благодаря листингу ряда компаний из инвестиционного портфеля фонда. За счет этого фонд компенсировал убытки от падения акций таких фирм, как онлайн-ритейлер Coupang Inc.

За прошлый квартал фонд заработал 310 миллиардов иен от продажи акций сервиса доставки еды DoorDash Inc и сервиса заказа такси Uber Technologies Inc.

На конец июня SoftBank принадлежали акции публичных компаний на сумму $13,6 миллиарда.

Фото: fortune.com