Квартальная прибыль BMW выросла на 42% за счет повышения цен и продаж электромобилей

Немецкий автомобилестроитель BMW отчитался о превосходящих ожидания результатах в среду, увеличив чистую прибыль в третьем квартале на 42,4% в годовом исчислении до 2,58 миллиарда евро ($2,99 миллиарда) на фоне более высоких цен и сильных продаж электромобилей.

Производитель автомобилей премиум-класса сократил поставки на 12,2% в третьем квартале, но все равно увеличил выручку на 4,5%.

Продажи электромобилей значительно выросли: продажи BMW в этом сегменте за девять месяцев по сентябрь почти удвоились по сравнению с периодом с января по сентябрь 2020 года и составили чуть менее 232.000 автомобилей.

BMW сохранила прогноз рентабельности EBIT автомобильного подразделения на год в целом в диапазоне от 9,5% до 10,5%, добавив, что эта цель будет достигнута за счет незначительного сокращения численности сотрудников.

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