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Национальный банк РК
Национальный банк РК
Сегодня, в 3:55

Курс валют на 9 января: курс доллара - 378.21, курс евро - 421.25, российский рубль - 6.11

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 9 января 2020 года в Казахстане: 

  • курс доллара - 378.21
  • курс евро - 421.25
  • российский рубль - 6.11

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Национальный банк РК
Национальный банк РК
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