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Сегодня, в 7:33

Курс валют на 7 февраля: курс доллара - 377.56, курс евро - 415.24, российский рубль - 5.97

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 7 февраля 2020 года в Казахстане: 

  • курс доллара - 377.56
  • курс евро - 415.24
  • российский рубль - 5.97

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Национальный банк РК
Национальный банк РК
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