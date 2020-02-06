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Сегодня, в 4:43

Курс валют на 6 февраля: курс доллара - 378.49, курс евро - 417.21, российский рубль - 6.04

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 6 февраля 2020 года в Казахстане: 

  • курс доллара - 378.49
  • курс евро - 417.21
  • российский рубль - 6.04

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