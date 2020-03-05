Курс валют на 5 марта: курс доллара - 379.45, курс евро - 423.28, российский рубль - 5.77
Курс валют на сегодня, на 5 марта 2020 года в Казахстане: курс доллара - 379.45, курс евро - 423.28, российский рубль - 5.77
По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 5 марта 2020 года в Казахстане:
- курс доллара - 379.45
- курс евро - 423.28
- российский рубль - 5.77
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