Курс валют на 5 марта: курс доллара - 379.45, курс евро - 423.28, российский рубль - 5.77

Объем безналичных платежей в Казахстане вырос более чем вдвое в 2019 году

По итогам 2019 года объем безналичных карточных транзакций казахстанских эмитентов составил 1,2 млрд транзакций на сумму 14,1 трлн тенге, сообщила пресс-служба Нацбанка.