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Сегодня, в 4:42

Курс валют на 5 февраля: курс доллара - 379.53, курс евро - 419.53, российский рубль - 6.00

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 5 февраля 2020 года в Казахстане: 

  • курс доллара - 379.53
  • курс евро - 419.53
  • российский рубль - 6.00

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