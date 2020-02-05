Курс валют на 5 февраля: курс доллара - 379.53, курс евро - 419.53, российский рубль - 6.00
Курс валют на сегодня, на 5 февраля 2020 года в Казахстане: курс доллара - 379.53, курс евро - 419.53, российский рубль - 6.00
По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 5 февраля 2020 года в Казахстане:
- курс доллара - 379.53
- курс евро - 419.53
- российский рубль - 6.00
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