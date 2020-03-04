Курс валют на 4 марта: курс доллара - 380.26, курс евро - 423.08, российский рубль - 5.73
Курс валют на сегодня, на 4 марта 2020 года в Казахстане: курс доллара - 380.26, курс евро - 423.08, российский рубль - 5.73
По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 4 марта 2020 года в Казахстане:
- курс доллара - 380.26
- курс евро - 423.08
- российский рубль - 5.73
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