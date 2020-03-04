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Вчера, в 5:34

Курс валют на 4 марта: курс доллара - 380.26, курс евро - 423.08, российский рубль - 5.73

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 4 марта 2020 года в Казахстане: 

  • курс доллара - 380.26
  • курс евро - 423.08
  • российский рубль - 5.73

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Национальный банк РК
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