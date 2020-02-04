Курс валют на 4 февраля: курс доллара - 380.65, курс евро - 421.42, российский рубль - 5.96
Курс валют на сегодня, на 4 февраля 2020 года в Казахстане: курс доллара - 380.65, курс евро - 421.42, российский рубль - 5.96
По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 4 февраля 2020 года в Казахстане:
- курс доллара - 380.65
- курс евро - 421.42
- российский рубль - 5.96
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