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Сегодня, в 4:48

Курс валют на 4 февраля: курс доллара - 380.65, курс евро - 421.42, российский рубль - 5.96

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 4 февраля 2020 года в Казахстане: 

  • курс доллара - 380.65
  • курс евро - 421.42
  • российский рубль - 5.96

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Национальный банк РК
Национальный банк РК
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