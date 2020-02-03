Курс валют на 3 февраля: курс доллара - 379.02, курс евро - 417.98, российский рубль - 5.99
Курс валют на сегодня, на 3 февраля 2020 года в Казахстане: курс доллара - 379.02, курс евро - 417.98, российский рубль - 5.99
По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 3 февраля 2020 года в Казахстане:
- курс доллара - 379.02
- курс евро - 417.98
- российский рубль - 5.99
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