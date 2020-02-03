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Вчера, в 2:24

Курс валют на 3 февраля: курс доллара - 379.02, курс евро - 417.98, российский рубль - 5.99

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 3 февраля 2020 года в Казахстане: 

  • курс доллара - 379.02
  • курс евро - 417.98
  • российский рубль - 5.99

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Национальный банк РК
Национальный банк РК
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