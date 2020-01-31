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Сегодня, в 5:44

Курс валют на 31 января: курс доллара - 378.80, курс евро - 417.32, российский рубль - 6.02

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 31 января 2020 года в Казахстане: 

  • курс доллара - 378.80
  • курс евро - 417.32
  • российский рубль - 6.02

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Национальный банк РК
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Курс валют на 31 января: курс доллара - 378.80, курс евро - 417.32, российский рубль - 6.02
Курс валют на 31 января: курс доллара - 378.80, курс евро - 417.32, российский рубль - 6.02
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