Курс валют на 31 января: курс доллара - 378.80, курс евро - 417.32, российский рубль - 6.02
Курс валют на сегодня, на 31 января 2020 года в Казахстане: курс доллара - 378.80, курс евро - 417.32, российский рубль - 6.02
По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 31 января 2020 года в Казахстане:
- курс доллара - 378.80
- курс евро - 417.32
- российский рубль - 6.02
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