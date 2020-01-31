Курс валют на 31 января: курс доллара - 378.80, курс евро - 417.32, российский рубль - 6.02

Казахстанцы столкнулись с дефицитом медицинских масок

Коронавирус в какой-то степени оказал влияние и на казахстанскую экономику. Жители страны столкнулись с двумя проблемами – дефицитом медицинских масок и резким подорожанием этого вида товара.