Курс валют на 30 января: курс доллара - 378.86, курс евро - 416.78, российский рубль - 6.06
Курс валют на сегодня, на 30 января 2020 года в Казахстане: курс доллара - 378.86, курс евро - 416.78, российский рубль - 6.06
По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 30 января 2020 года в Казахстане:
- курс доллара - 378.86
- курс евро - 416.78
- российский рубль - 6.06
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