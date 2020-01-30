Курс валют на 30 января: курс доллара - 378.86, курс евро - 416.78, российский рубль - 6.06

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 30 января 2020 года в Казахстане:

курс доллара - 378.86

курс евро - 416.78

российский рубль - 6.06

Курс других валют и калькулятор валют

Курс в обменниках