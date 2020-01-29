Курс валют на 29 января: курс доллара - 380.84, курс евро - 419.50, российский рубль - 6.05
Курс валют на сегодня, на 29 января 2020 года в Казахстане: курс доллара - 380.84, курс евро - 419.50, российский рубль - 6.05
По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 29 января 2020 года в Казахстане:
- курс доллара - 380.84
- курс евро - 419.50
- российский рубль - 6.05
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