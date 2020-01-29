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Сегодня, в 7:22

Курс валют на 29 января: курс доллара - 380.84, курс евро - 419.50, российский рубль - 6.05

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 29 января 2020 года в Казахстане: 

  • курс доллара - 380.84
  • курс евро - 419.50
  • российский рубль - 6.05

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