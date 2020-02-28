Курс валют на 28 февраля: курс доллара - 379.75, курс евро - 415.18, российский рубль - 5.78
Курс валют на сегодня, на 28 февраля 2020 года в Казахстане: курс доллара - 379.75, курс евро - 415.18, российский рубль - 5.78
По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 28 февраля 2020 года в Казахстане:
- курс доллара - 379.75
- курс евро - 415.18
- российский рубль - 5.78
Курс других валют и калькулятор валют
Другие новости по темам: