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Сегодня, в 5:32

Курс валют на 28 февраля: курс доллара - 379.75, курс евро - 415.18, российский рубль - 5.78

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 28 февраля 2020 года в Казахстане: 

  • курс доллара - 379.75
  • курс евро - 415.18
  • российский рубль - 5.78

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Национальный банк РК
Национальный банк РК
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