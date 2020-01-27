Курс валют на 27 января: курс доллара - 378.60, курс евро - 417.75, российский рубль - 6.13
Курс валют на сегодня, на 27 января 2020 года в Казахстане: курс доллара - 378.60, курс евро - 417.75, российский рубль - 6.13
По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 27 января 2020 года в Казахстане:
- курс доллара - 378.60
- курс евро - 417.75
- российский рубль - 6.13
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