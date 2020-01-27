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Национальный банк РК
Национальный банк РК
Сегодня, в 4:18

Курс валют на 27 января: курс доллара - 378.60, курс евро - 417.75, российский рубль - 6.13

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 27 января 2020 года в Казахстане: 

  • курс доллара - 378.60
  • курс евро - 417.75
  • российский рубль - 6.13

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Национальный банк РК
Национальный банк РК
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