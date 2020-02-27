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Сегодня, в 6:48

Курс валют на 27 февраля: курс доллара - 378.36, курс евро - 411.92, российский рубль - 5.76

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 27 февраля 2020 года в Казахстане: 

  • курс доллара - 378.36
  • курс евро - 411.92
  • российский рубль - 5.76

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Национальный банк РК
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Курс валют на 27 февраля: курс доллара - 378.36, курс евро - 411.92, российский рубль - 5.76
Курс валют на сегодня, на 27 февраля 2020 года в Казахстане: курс доллара - 378.36, курс евро - 411.92, российский рубль - 5.76
Сегодня, в 6:48
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