Курс валют на 26 февраля: курс доллара - 376.72, курс евро - 408.67, российский рубль - 5.76
Курс валют на сегодня, на 26 февраля 2020 года в Казахстане: курс доллара - 376.72, курс евро - 408.67, российский рубль - 5.76
По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 26 февраля 2020 года в Казахстане:
- курс доллара - 376.72
- курс евро - 408.67
- российский рубль - 5.76
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