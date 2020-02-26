Курс валют на 26 февраля: курс доллара - 376.72, курс евро - 408.67, российский рубль - 5.76

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 26 февраля 2020 года в Казахстане:

курс доллара - 376.72

курс евро - 408.67

российский рубль - 5.76

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