Курс валют на 25 февраля: курс доллара - 376.43, курс евро - 407.11, российский рубль - 5.76
Курс валют на сегодня, на 25 февраля 2020 года в Казахстане: курс доллара - 376.43, курс евро - 407.11, российский рубль - 5.76
По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 25 февраля 2020 года в Казахстане:
- курс доллара - 376.43
- курс евро - 407.11
- российский рубль - 5.76
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