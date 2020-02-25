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Сегодня, в 4:26

Курс валют на 25 февраля: курс доллара - 376.43, курс евро - 407.11, российский рубль - 5.76

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 25 февраля 2020 года в Казахстане: 

  • курс доллара - 376.43
  • курс евро - 407.11
  • российский рубль - 5.76

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