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Национальный банк РК
Национальный банк РК
Сегодня, в 5:20

Курс валют на 24 января: курс доллара - 377.86, курс евро - 418.74, российский рубль - 6.10

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 24 января 2020 года в Казахстане: 

  • курс доллара - 377.86
  • курс евро - 418.74
  • российский рубль - 6.10

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Национальный банк РК
Национальный банк РК
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Курс валют на 24 января: курс доллара - 377.86, курс евро - 418.74, российский рубль - 6.10
Курс валют на 24 января: курс доллара - 377.86, курс евро - 418.74, российский рубль - 6.10
Курс валют на сегодня, на 24 января 2020 года в Казахстане: курс доллара - 377.86, курс евро - 418.74, российский рубль - 6.10
Сегодня, в 5:20
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