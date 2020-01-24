Курс валют на 24 января: курс доллара - 377.86, курс евро - 418.74, российский рубль - 6.10
Курс валют на сегодня, на 24 января 2020 года в Казахстане: курс доллара - 377.86, курс евро - 418.74, российский рубль - 6.10
По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 24 января 2020 года в Казахстане:
- курс доллара - 377.86
- курс евро - 418.74
- российский рубль - 6.10
Курс других валют и калькулятор валют
Другие новости по темам: