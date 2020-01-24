Курс валют на 24 января: курс доллара - 377.86, курс евро - 418.74, российский рубль - 6.10

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 24 января 2020 года в Казахстане:

курс доллара - 377.86

курс евро - 418.74

российский рубль - 6.10

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