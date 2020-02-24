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Сегодня, в 4:06

Курс валют на 24 февраля: курс доллара - 375.87, курс евро - 406.24, российский рубль - 5.84

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 24 февраля 2020 года в Казахстане: 

  • курс доллара - 375.87
  • курс евро - 406.24
  • российский рубль - 5.84

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