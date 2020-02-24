Курс валют на 24 февраля: курс доллара - 375.87, курс евро - 406.24, российский рубль - 5.84
Курс валют на сегодня, на 24 февраля 2020 года в Казахстане: курс доллара - 375.87, курс евро - 406.24, российский рубль - 5.84
По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 24 февраля 2020 года в Казахстане:
- курс доллара - 375.87
- курс евро - 406.24
- российский рубль - 5.84
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