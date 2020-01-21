Алматы
  1. Главная
  2. Новости
  3. Курс валют на 21 января: курс доллара - 375.91, курс евро - 416.85, российский рубль - 6.10
Национальный банк РК
Национальный банк РК
Сегодня, в 4:17

Курс валют на 21 января: курс доллара - 375.91, курс евро - 416.85, российский рубль - 6.10

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 20 января 2020 года в Казахстане: 

  • курс доллара - 375.91
  • курс евро - 416.85
  • российский рубль - 6.10

Курс других валют и калькулятор валют

Курс в обменниках

Другие новости по темам:
Курсы валютТенгеДолларЕвроРубль
Национальный банк РК
Национальный банк РК
Иранский депутат объявил награду в $3 млн "тому, кто убьет Трампа"
Иранский депутат объявил награду в $3 млн "тому, кто убьет Трампа"
Иранский депутат объявил награду в $3 миллиона "тому, кто убьет Трампа", сообщило иранское новостное агентство ISNA.
Сегодня, в 11:58
АО "Банк Развития Казахстана" открыло кредитную линию ТОО "Шымкентская химическая компания" для строительства завода в Шымкенте
АО "Банк Развития Казахстана" открыло кредитную линию ТОО "Шымкентская химическая компания" для строительства завода в Шымкенте
АО «Банк Развития Казахстана» открыло кредитную линию ТОО «Шымкентская химическая компания» для строительства нового завода по производству метил-трет-бутилового эфира в городе Шымкент.
Сегодня, в 11:55
Расширяется сотрудничество Казахстана с Европейским Союзом
Расширяется сотрудничество Казахстана с Европейским Союзом
Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял участие в 17-ом заседании Совета сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз».
Сегодня, в 11:48
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения