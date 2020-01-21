Курс валют на 21 января: курс доллара - 375.91, курс евро - 416.85, российский рубль - 6.10
Курс валют на сегодня, на 21 января 2020 года в Казахстане: курс доллара - 375.91, курс евро - 416.85, российский рубль - 6.10
По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 20 января 2020 года в Казахстане:
- курс доллара - 375.91
- курс евро - 416.85
- российский рубль - 6.10
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