Курс валют на 21 февраля: курс доллара - 376.16, курс евро - 406.18, российский рубль - 5.90
Курс валют на сегодня, на 21 февраля 2020 года в Казахстане: курс доллара - 376.16, курс евро - 406.18, российский рубль - 5.90
По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 21 февраля 2020 года в Казахстане:
- курс доллара - 376.16
- курс евро - 406.18
- российский рубль - 5.90
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