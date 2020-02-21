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Сегодня, в 6:21

Курс валют на 21 февраля: курс доллара - 376.16, курс евро - 406.18, российский рубль - 5.90

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 21 февраля 2020 года в Казахстане: 

  • курс доллара - 376.16
  • курс евро - 406.18
  • российский рубль - 5.90

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Национальный банк РК
Национальный банк РК
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