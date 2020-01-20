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Национальный банк РК
Национальный банк РК
Сегодня, в 5:39

Курс валют на 20 января: курс доллара - 376.51, курс евро - 418.91, российский рубль - 6.13

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 20 января 2020 года в Казахстане: 

  • курс доллара - 376.51
  • курс евро - 418.91
  • российский рубль - 6.13

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Национальный банк РК
Национальный банк РК
Курс валют на 20 января: курс доллара - 376.51, курс евро - 418.91, российский рубль - 6.13
Курс валют на 20 января: курс доллара - 376.51, курс евро - 418.91, российский рубль - 6.13
Курс валют на сегодня, на 20 января 2020 года в Казахстане: курс доллара - 376.51, курс евро - 418.91, российский рубль - 6.13
Сегодня, в 5:39
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