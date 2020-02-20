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Сегодня, в 5:43

Курс валют на 20 февраля: курс доллара - 377.09, курс евро - 407.37, российский рубль - 5.93

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 20 февраля 2020 года в Казахстане: 

  • курс доллара - 377.09
  • курс евро - 407.37
  • российский рубль - 5.93

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Национальный банк РК
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