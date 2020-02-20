Курс валют на 20 февраля: курс доллара - 377.09, курс евро - 407.37, российский рубль - 5.93

На купюрах номиналом 2000 тенге не обязательна подпись председателя Национального Банка

НБ РК напоминает, что в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты с 2016 года исключено требование о наличии подписи Председателя НБ на банкнотах тенге.