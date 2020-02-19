Курс валют на 19 февраля: курс доллара - 376.84, курс евро - 407.97, российский рубль - 5.91

Более 29 млн тонн нефти добыли на Тенгизском месторождении в 2019 году

На Тенгизском месторождении, которое разрабатывается в Атырауской области, в 2019 году объемы добычи сырой нефти составили 29,79 миллиона тонн или 237,7 миллиона барреле