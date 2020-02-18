Курс валют на 18 февраля: курс доллара - 376.77, курс евро - 408.46, российский рубль - 5.95
Курс валют на сегодня, на 18 февраля 2020 года в Казахстане: курс доллара - 376.77, курс евро - 408.46, российский рубль - 5.95
По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 18 февраля 2020 года в Казахстане:
- курс доллара - 376.77
- курс евро - 408.46
- российский рубль - 5.95
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