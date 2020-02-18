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Сегодня, в 4:39

Курс валют на 18 февраля: курс доллара - 376.77, курс евро - 408.46, российский рубль - 5.95

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 18 февраля 2020 года в Казахстане: 

  • курс доллара - 376.77
  • курс евро - 408.46
  • российский рубль - 5.95

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Национальный банк РК
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