Курс валют на 17 января: курс доллара - 377.75, курс евро - 421.27, российский рубль - 6.13
Курс валют на сегодня, на 17 января 2020 года в Казахстане: курс доллара - 377.75, курс евро - 421.27, российский рубль - 6.13
По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 17 января 2020 года в Казахстане:
- курс доллара - 377.75
- курс евро - 421.27
- российский рубль - 6.13
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