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Национальный банк РК
Национальный банк РК
Сегодня, в 6:28

Курс валют на 17 января: курс доллара - 377.75, курс евро - 421.27, российский рубль - 6.13

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 17 января 2020 года в Казахстане: 

  • курс доллара - 377.75
  • курс евро -  421.27
  • российский рубль - 6.13

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Национальный банк РК
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