Курс валют на 17 февраля: курс доллара - 377.19, курс евро - 408.99, российский рубль - 5.93

Около 800 млрд тг частных инвестиций будет привлечено на развитие геологоразведки в РК до 2025 года

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен проект Концепции Государственной программы геологической разведки на 2021-2025 годы