Курс валют на 16 января: курс доллара - 379.7, курс евро - 422.53, российский рубль - 6.17

«КазАгроФинанс» передал аграриям почти 50 тысяч единиц сельхозтехники

При этом, в 2019 году компания помогла казахстанским фермерам на выгодных условиях приобрести 5,9 тысяч новеньких тракторов, комбайнов, сеялок и посевных комплексов.