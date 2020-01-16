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Национальный банк РК
Национальный банк РК
Сегодня, в 6:03

Курс валют на 16 января: курс доллара - 379.7, курс евро - 422.53, российский рубль - 6.17

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 16 января 2020 года в Казахстане: 

  • курс доллара - 379.7
  • курс евро - 422.53
  • российский рубль - 6.17

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Национальный банк РК
Национальный банк РК
Курс валют на 16 января: курс доллара - 379.7, курс евро - 422.53, российский рубль - 6.17
Курс валют на 16 января: курс доллара - 379.7, курс евро - 422.53, российский рубль - 6.17
Курс валют на сегодня, на 16 января 2020 года в Казахстане: курс доллара - 379.7, курс евро - 422.53, российский рубль - 6.17
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