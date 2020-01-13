Курс валют на 13 января: курс доллара - 377.46, курс евро - 418.75, российский рубль - 6.15

За январь-ноябрь 2019 года в Казахстане зарегистрировано 806 842 легковых автомобилей

За январь-ноябрь 2019 года в Республике Казахстан зарегистрировано 806 842 легковых автомобиля, что меньше на 0,7% к соответствующему периоду прошлого года.