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Национальный банк РК
Национальный банк РК
Сегодня, в 2:20

Курс валют на 13 января: курс доллара - 377.46, курс евро - 418.75, российский рубль - 6.15

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 13 января 2020 года в Казахстане: 

  • курс доллара - 377.46
  • курс евро - 418.75
  • российский рубль - 6.15

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Национальный банк РК
Национальный банк РК
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