Курс валют на 13 января: курс доллара - 377.46, курс евро - 418.75, российский рубль - 6.15
Курс валют на сегодня, на 13 января 2020 года в Казахстане: курс доллара - 377.46, курс евро - 418.75, российский рубль - 6.15
По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 13 января 2020 года в Казахстане:
- курс доллара - 377.46
- курс евро - 418.75
- российский рубль - 6.15
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