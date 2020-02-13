Алматы
  1. Главная
  2. Новости
Национальный банк РК
Национальный банк РК
Вчера, в 5:03

Курс валют на 13 февраля: курс доллара - 376.20, курс евро - 410.77, российский рубль - 5.96

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 13 февраля 2020 года в Казахстане: 

  • курс доллара - 376.20
  • курс евро - 410.77
  • российский рубль - 5.96

Курс других валют и калькулятор валют

Курс в обменниках

Другие новости по темам:
Курсы валютТенгеДолларЕвроРубль
Национальный банк РК
Национальный банк РК
174 тысячи человек, достигших пенсионного возраста, не обратились за пенсионными выплатами из ЕНПФ
174 тысячи человек, достигших пенсионного возраста, не обратились за пенсионными выплатами из ЕНПФ
Общая сумма невостребованных пенсионных накоплений составляет 10 604 764 131 тенге.
Вчера, в 7:24
Курс валют на 13 февраля: курс доллара - 376.20, курс евро - 410.77, российский рубль - 5.96
Курс валют на 13 февраля: курс доллара - 376.20, курс евро - 410.77, российский рубль - 5.96
Курс валют на сегодня, на 13 февраля 2020 года в Казахстане: курс доллара - 376.20, курс евро - 410.77, российский рубль - 5.96
Вчера, в 5:03
Евразийский банк развития и «Самрук-Қазына Инвест» договорились о сотрудничестве
Евразийский банк развития и «Самрук-Қазына Инвест» договорились о сотрудничестве
Евразийский банк развития (ЕАБР) и ТОО «Самрук-Қазына Инвест» подписали Меморандум о сотрудничестве с целью реализации проектов на территории Республики Казахстан.
Вчера, в 4:59
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения