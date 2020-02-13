Курс валют на 13 февраля: курс доллара - 376.20, курс евро - 410.77, российский рубль - 5.96

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 13 февраля 2020 года в Казахстане:

курс доллара - 376.20

курс евро - 410.77

российский рубль - 5.96

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