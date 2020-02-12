Курс валют на 12 февраля: курс доллара - 379.19, курс евро - 412.64, российский рубль - 5.92
Курс валют на сегодня, на 12 февраля 2020 года в Казахстане: курс доллара - 379.19, курс евро - 412.64, российский рубль - 5.92
По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 12 февраля 2020 года в Казахстане:
- курс доллара - 379.19
- курс евро - 412.64
- российский рубль - 5.92
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