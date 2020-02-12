Алматы
  1. Главная
  2. Новости
Национальный банк РК
Национальный банк РК
Сегодня, в 4:05

Курс валют на 12 февраля: курс доллара - 379.19, курс евро - 412.64, российский рубль - 5.92

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 12 февраля 2020 года в Казахстане: 

  • курс доллара - 379.19
  • курс евро - 412.64
  • российский рубль - 5.92

Курс других валют и калькулятор валют

Курс в обменниках

Другие новости по темам:
Курсы валютТенгеДолларНацбанк РКЕвроРубль
Национальный банк РК
Национальный банк РК
Цены на нефть растут, Brent торгуется на уровне $54,95 за баррель
Цены на нефть растут, Brent торгуется на уровне $54,95 за баррель
Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК подорожали на $0,94 (на 1,74%) - до $54,95 за баррель.
Сегодня, в 7:28
Совместная конференция КГД МФ РК, Верховного Суда РК и Ассоциации налогоплательщиков Казахстана с участием налогоплательщиков состоится 14 февраля в г. Алматы
Совместная конференция КГД МФ РК, Верховного Суда РК и Ассоциации налогоплательщиков Казахстана с участием налогоплательщиков состоится 14 февраля в г. Алматы
Совместная конференция Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, Верховного Суда РК и Ассоциации налогоплательщиков Казахстана с участием
Сегодня, в 7:03
Курс валют на 12 февраля: курс доллара - 379.19, курс евро - 412.64, российский рубль - 5.92
Курс валют на 12 февраля: курс доллара - 379.19, курс евро - 412.64, российский рубль - 5.92
Курс валют на сегодня, на 12 февраля 2020 года в Казахстане: курс доллара - 379.19, курс евро - 412.64, российский рубль - 5.92
Сегодня, в 4:05
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения