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Сегодня, в 3:11

Курс валют на 11 марта: курс доллара - 393.60, курс евро - 446.85, российский рубль - 5.47

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 11 марта 2020 года в Казахстане: 

  • курс доллара - 393.60
  • курс евро - 446.85
  • российский рубль - 5.47

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