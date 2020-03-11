Курс валют на 11 марта: курс доллара - 393.60, курс евро - 446.85, российский рубль - 5.47

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 11 марта 2020 года в Казахстане:

курс доллара - 393.60

курс евро - 446.85

российский рубль - 5.47

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