Курс валют на 11 марта: курс доллара - 393.60, курс евро - 446.85, российский рубль - 5.47
Курс валют на сегодня, на 11 марта 2020 года в Казахстане: курс доллара - 393.60, курс евро - 446.85, российский рубль - 5.47
По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 11 марта 2020 года в Казахстане:
- курс доллара - 393.60
- курс евро - 446.85
- российский рубль - 5.47
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