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Сегодня, в 4:35

Курс валют на 11 февраля: курс доллара - 379.04, курс евро - 415.05, российский рубль - 5.93

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 11 февраля 2020 года в Казахстане: 

  • курс доллара - 379.04
  • курс евро - 415.05
  • российский рубль - 5.93

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Национальный банк РК
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