Курс валют на 10 января: курс доллара - 376.5, курс евро - 417.84, российский рубль - 6.16

По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 10 января 2020 года в Казахстане:

курс доллара - 376.5

курс евро - 417.84

российский рубль - 6.16

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