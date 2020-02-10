Курс валют на 10 февраля: курс доллара - 378.31, курс евро - 414.36, российский рубль - 5.93
Курс валют на сегодня, на 10 февраля 2020 года в Казахстане: курс доллара - 378.31, курс евро - 414.36, российский рубль - 5.93
По официальным данным Национального Банка Республики Казахстан курс иностранных валют USD, EUR и RUB составляет - курс валют на 10 февраля 2020 года в Казахстане:
- курс доллара - 378.31
- курс евро - 414.36
- российский рубль - 5.93
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