Курс биткойна поднялся выше отметки в $50 тыс. впервые с мая

Курс биткойна поднялся выше отметки в $50тыс., которой он не достигал с начала мая, сообщает Интерфакс.

По данным Coindesk, стоимость криптовалюты на торгах в понедельник составляет $50 102, что на 3,5% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Курс биткойна приблизился к уровню в $65 тыс. в апреле текущего года, однако затем начал падать, потеряв более половины своей стоимости за период с середины мая по конец июня.

Несмотря на то, что $50 тыс. является круглым числом, эксперты считают следующим уровнем сопротивления отметку в $51 000, сообщила технический аналитик Fairlead Strategies Кэти Стоктон MarketWatch.

За последние пять сессий курс биткойна вырос на 13%, а за последний месяц - на 48%. Капитализация криптовалюты, по данным CoinGecko, составляет более $941 млрд.

Фото: bits.media