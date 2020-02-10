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Вчера, в 8:20

Курс биткоина пробил психологически важную отметку $10 000

В понедельник, 10 февраля, цена биткоина падает. На 09:50 МСК первая криптовалюта торгуется на уровне $9971,37 (-1,08%), по данным CoinMarketCap. Ранее курс биткоина пробил психологически важную отметку $10 000. Последний раз на этих уровнях биткоин торговался в конце октября 2019 года.
 

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