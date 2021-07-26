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Finance.kz
26.07.2021

Курс биткоина приблизился к $40 000

Стоимость биткоина (BTC) в понедельник приблизилась к $40 000 впервые с середины июня. На пике за последние 24 часа BTC торговался по $39 544, прибавляя больше 15%. Об этом сообщает Bloomberg.

На момент написания новости BTC дорожал на 14,59% и торговался на уровне $38 755.

Главная криптовалюта пользуется спросом на фоне информации о том, что ее может в перспективе начать принимать в качестве средства для оплаты товаров гигант онлайн-коммерции Amazon, отмечает агентство. Ранее на сайте компании появилось объявление о поиске специалиста по блокчейну и цифровым валютам. Соискатель должен иметь опыт работы в криптосфере, а также с цифровыми валютами центробанков.

Представитель ритейлера уточнил в комментарии CNBC, что в Amazon верят: «будущее будет построено на новых технологиях, позволяющих осуществлять современные, быстрые и недорогие платежи».

Кроме того, стимулировать рост BTC могла и другая новость. По данным

Bybt.com, в понедельник было ликвидировано более $700 млн из коротких позиций по цифровой валюте. Это крупнейшая однодневная распродажа за последние три месяца, указывает Bloomberg.

Фото: cnews.ru

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