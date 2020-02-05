КСЖ «Евразия» – первая страховая компания, внедрившая стандарты МСФО 9

C 2005 года деловой мир переходит на МСФО для составления финансовой документации. Согласно официальным данным Совета по МСФО на конец 2019 года, составлять отчетность по МСФО уже обязаны компании в 166 странах мира. Банки, страховые компании, открытые акционерные общества (ОАО), предприятия, добывающие полезные ископаемые общегосударственного значения, а также компании, акции которых котируются на биржах, используют МСФО в своей деятельности.

Казахстан перешел на новый стандарт отчетности МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» только в 2018 году. Банки страны первыми начали переход «на новые рельсы» и столкнулись со множеством технических проблем, решение которых потребовало значительных финансовых расходов.

Но главными трудностями стали отсутствие квалифицированных кадров, знакомых с международными стандартами, и неразвитость финансового рынка. Выяснилось, что многие международные концепции ведения бухгалтерского учета неприменимы в Казахстане, из-за чего некоторые практические расчеты становятся относительными.

Эти проблемы «переходного периода» внушают серьезные опасения у казахстанского бизнеса. Впрочем, и не только у казахстанского: подавляющее большинство страховых компаний в России и вовсе воспользовались возможностью отсрочить применение МСФО (IFRS) 9 до 2021 года.

Несмотря на все известные проблемы и то, что компания по страхованию жизни «Евразия» вышла на страховой рынок Казахстана сравнительно недавно, она уже успешно работает по международным стандартам МСФО 9.

Переход компании на МСФО 9 еще выше поднял планку финансовой устойчивости компании, укрепил уверенность страхователей в получении страховых выплат. Сегодня коэффициент фактической маржи платежеспособности КСЖ «Евразия» достиг уровня 3.31 – наивысшего показателя на рынке страхования жизни Казахстана.

«С переходом на МСФО 9 концепция управления рисками КСЖ «Евразия» стала более проактивной, а инвестиционная составляющая бизнеса сдвинулась в сторону здорового консерватизма. Мы понимаем, что страхование жизни – это обеспечение интересов страхователей в долгосрочной перспективе. 10 лет – это наименьший горизонт планирования, и наша задача – выполнить свои обязательства как можно более оперативно и в полном объеме: так, как мы это сделали по займу пострадавшего при крушении самолёта Bek Air», – прокомментировала новость председатель правления КСЖ «Евразия» Гульмира Убегалиева.

АО «КСЖ «Евразия» является дочерней структурой бессменного лидера страхового рынка Республики Казахстан АО «СК «Евразия», которому в 2019 году рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило рейтинг до уровня «BBB», что превышает суверенные рейтинги Республики Казахстан и Российской Федерации.

Источник: Forbes