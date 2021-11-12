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В прошлую пятницу, в 2:44

Крупнейший китайский маркетплейс JD.com начал принимать к оплате цифровой юань

Крупнейший китайский маркетплейс JD.com начал принимать к оплате цифровой юань

Портал для онлайн-торговли JD.com начал принимать CBDC-платежи на своей платформе электронной коммерции.

Портал для онлайн-торговли JD.com начал принимать CBDC-платежи на своей платформе электронной коммерции. Инициативу приурочили ко Дню холостяков, когда оборот сделок на торговых интернет-площадках традиционно увеличивается.

Несмотря на то, что цифровая валюта Китая, e-CNY, пока что не слишком распространена, решение руководства JD принимать ее во время крупнейшего в мире торгового мероприятия подчеркивает стремление китайского центрального банка как можно скорее опробовать CBDC в масштабных коммерческих сделках.

По данным пресс-службы JD, с 31 октября по 10 ноября более 100 тыс пользователей маркетплейса уже осуществили хотя бы один платеж с использованием e-CNY. В приложении компании внедрен специальный сервис, в котором можно настроить свои платежные инструменты и выбрать CBDC.

Для поощрения использования цифрового юаня компания запустила бонусную программу и стартовый депозит в размере $2,5. В Народном банке Китая говорят, что e-CNY не является криптовалютой.

Цифровой юань — это цифровая форма национальной валюты, предназначенная для постепенной замены находящихся в обращении наличных денег и монет. При полномасштабном развертывании эмиссия CBDC будет производиться через банки и различные финансовые учреждения, имеющие лицензию центробанка.

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Китай
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